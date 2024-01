Schmid freshfocus

La Svizzera deve salutare gli Europei di pallamano dopo il primo turno.

Costretti a vincere per poter sperare nella qualificazione al round successivo, i rossocrociati sono stati battuti 29-27 dalla Macedonia del Nord. Gli elvetici possono recriminare per un inizio di partita disastroso, in cui i macedoni – trascinati dalle grandi parate del proprio portiere, hanno preso il largo. Nella ripresa la rimonta di Schmid (12 gol) e compagni ha riportato il match in parità, ma nel finale punto a punto a spuntarla sono stati i balcanici. Passano così Francia e Germania.

