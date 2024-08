Festa tedesca Imago

Pallamano: la sfida tra Francia e Germania valida per i quarti del torneo di pallamano maschile resterà nella memoria come uno dei peggiori incubi per i padroni di casa di questa Olimpiade.

I Galletti, campioni uscenti, sono stati battuti per 35-34 dopo l'overtime, con i tedeschi che hanno pareggiato allo scadere dei tempi regolamentari e vinto a 4» dalla fine del supplementare.

