Svizzera Austria KEY

Pallamano: la Svizzera parteciperà agli Europei 2026 in Danimarca, Svezia e Norvegia.

Swisstxt

Gli elvetici allenati da Andy Schmid si sono qualificati per la rassegna continentale nonostante la sconfitta per 34-33 subita dall'Austria nell'ultima partita, risultando tra le quattro migliori terze. Pallanuoto:il Lugano è incappato contro il Carouge nell'ottava sconfitta consecutiva in campionato. Tornati a giocare al Lido dopo oltre un mese e mezzo, gli Sharks sono stati battuti 18-10 dai ginevrini, che grazie al successo sono balzati in testa alla NLA scavalcando il Kreuzlingen.