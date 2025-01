Wolff decisivo Keystone

Pallamano: la Svizzera ha tenuto testa alla grande alla Germania, ma non è riuscita ad evitare la sconfitta nel secondo impegno dei Mondiali di pallamano in corso in Croazia, Norvegia e Danimarca.

Swisstxt

A Herning la compagine tedesca ha avuto bisogno di una prestazione sontuosa del proprio portiere Wolff (20 parate su 48 tiri) per superare gli uomini di Schmid, trascinati dai 7 gol di Rubin e i 6 di Aellen, per 31-29.