Serbia sconfitta dall'Australia

Pallanuoto:i duplici campioni in carica della Serbia sono stati battuti con un netto 8-3 dall'Australia, in vantaggio per 6-1 già alla fine del 2o tempo.

Swisstxt

Nel big match di giornata invece, l'Italia ha superato 14-11 la Croazia nella riedizione della finale di Londra 2012 (vinta dai croati).

