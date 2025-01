Pagani Ti-Press

Il giorno dopo l'eliminazione agli 1/8 di Coppa gli Sharks si sono rifatti travolgendo 14-5 il San Gallo in trasferta a Clarnes.



Per Pagani e compagni si tratta della 3a vittoria in altrettante partite di NL. In evidenza per i ticinesi Busilacchi, Radivojevic e Campanella con 3 gol.