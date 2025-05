Pedersen e Van Aert Reuters

Italia si è aperto con una tappa frizzante in Albania, che alla fine ha premiato Mads Pedersen, prima maglia rosa della 108a edizione.

Swisstxt

Il Giro d’ Il danese, dopo 160km tra Durazzo e Tirana, ha battuto allo sprint Wout van Aert, l’unico in grado di rivaleggiare con lui dopo che gli sprinter puri si erano arresi sulla salita inserita nel giro attorno alla capitale.

Il gruppo principale si è presentato per la volata finale con una quarantina di elementi. Per il 29enne della Lidl-Trek, che ha lavorato parecchio per il vincitore, si tratta della quinta vittoria stagionale.