Axion Lugano Summer Ride è stato regolato dal favoritissimo Mads Pedersen, nettamente più forte di tutti al termine dei 37,7km del percorso.

Il grande parterre di corridori presente alla quarta edizione dell’ Il danese, in tenuta ciclamino per l’occasione, ha dapprima deliziato il pubblico con due scatti (non andati in porto) e poi con l’attacco decisivo al penultimo giro del circuito sul lungolago. Il podio è stato completato dalla maglia azzurra del Giro d’Italia Lorenzo Fortunato (XDS-Astana) e da Filippo Baroncini (UAE).