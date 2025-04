Un incidente orribile Schär: «Per fortuna le schegge non hanno raggiunto la carotide»

Cathia Schär usa una borraccia per rinfrescarsi durante i Giochi Olimpici 2024 a Parigi. KEYSTONE

In realtà voleva solo allenarsi. Ma è bastato un rapido sguardo laterale per coinvolgere Cathia Schär in un incidente che ha messo in pericolo la sua vita. Dopo un'operazione riuscita, la triatleta svizzera racconta la sua storia.

Redazione blue Sport Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te La triatleta 23enne Cathia Schär ha avuto un incidente in allenamento.

La vodese è andata a sbattere contro il lunotto posteriore di un'auto che ha frenato bruscamente.

Dopo l'incidente, si è resa necessaria un'operazione durata diverse ore.

Ora Schär racconta cosa è successo e come sta. Mostra di più

«Stavo guidando in una posizione normale. La strada era in discesa, quindi stavo viaggiando velocemente», racconta al «Blick»la triatleta Cathia Schär, a proposito del suo terribile incidente.

«Altri ciclisti stavano viaggiando in salita sul lato opposto della strada. Ho guardato brevemente a sinistra verso di loro», ma in quel momento l'auto davanti a lei ha frenato bruscamente per lasciar passare un pedone.

«Ho pensato che sarei riuscita a fermarmi in tempo. Fino all'ultimo ho pensato che avrebbe funzionato».

Ma invece non è andata così.

Il primo pensiero

«Quando ho urtato il parabrezza dell'auto, il vetro mi è finito in faccia. Le mie labbra erano completamente tagliate e c'erano schegge di vetro nel mio collo. Fortunatamente non hanno raggiunto la carotide».

Dopo l'accaduto Schär è cosciente, la prima cosa a cui pensa è l'allenamento, che non sarà in grado di completare. Poi si preoccupa di eventuali lesioni.

È fortunata che un'infermiera sia presente sul posto e che anche i suoi genitori arrivino rapidamente - il luogo dell'incidente non è lontano da casa.

Viene portata immediatamente in ambulanza all'ospedale, dove la 23enne si rende conto della gravità della situazione: «Durante l'operazione hanno notato che le ferite erano più profonde di quanto si pensasse.».

«Aveva colpito un muscolo del collo, quindi ci è voluto molto tempo per rimuovere le schegge di vetro e ricucire tutto».

Alla fine tutto è andato bene.

«Dopo 3,5 ore di lavoro, i chirurghi sono riusciti a ricucire tutto. Fortunatamente non mi sono rotta nulla e il taglio nel collo non ha colpito un'arteria», scrive Schär su Instagram.

«Sono davvero grata di essermi salvata da una situazione peggiore. Guidate con prudenza», ha concluso l'atleta.