  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Stagione finita Grave incidente in allenamento per Chris Froome, operato d'urgenza

Swisstxt

28.8.2025 - 15:16

Chris Froome
Chris Froome
Imago

Chris Froome è stato vittima di un grave incidente mentre si allenava attorno al Principato di Monaco, dove risiede.

SwissTXT

28.08.2025, 15:16

28.08.2025, 15:37

Il quattro volte vincitore del Tour è stato elitrasportato all’ospedale di Tolone, dove gli sono stati riscontrati un pneumotorace, cinque costole rotte e una frattura a una vertebra lombare, per la quale è stato già operato.

Per il 40enne nativo di Nairobi, pure vincitore di due Vuelta e un Giro d’Italia, questo incidente ha messo fine alla stagione e probabilmente alla carriera, visto che il contratto di cinque stagioni con la Israel-Premier Tech arriva a scadenza a fine anno.

I più letti

Autostrada A13 in parte chiusa tra San Bernardino e Pian San Giacomo per una frana
Carlo Ancelotti dirama la lista dei convocati per la Seleção e fa infuriare... il Barcellona
La nuova «arma delle meraviglie» di Kiev ha le carte in regola per cambiare la guerra
La principessa Charlène sostiene l'insegnamento del nuoto ai bambini... per una triste ragione
Il mondo dello sci piange la morte della 25enne Chiara Arduino

Altre notizie

Ciclismo. Sesta tappa della Vuelta a Vine, maglia a Traeen

CiclismoSesta tappa della Vuelta a Vine, maglia a Traeen

Lutto nello sport. Il mondo dello sci piange la morte della 25enne Chiara Arduino

Lutto nello sportIl mondo dello sci piange la morte della 25enne Chiara Arduino

Basket. Serbia e Germania iniziano bene gli Europei

BasketSerbia e Germania iniziano bene gli Europei