Chris Froome Imago

Chris Froome è stato vittima di un grave incidente mentre si allenava attorno al Principato di Monaco, dove risiede.

SwissTXT Swisstxt

Il quattro volte vincitore del Tour è stato elitrasportato all’ospedale di Tolone, dove gli sono stati riscontrati un pneumotorace, cinque costole rotte e una frattura a una vertebra lombare, per la quale è stato già operato.

Per il 40enne nativo di Nairobi, pure vincitore di due Vuelta e un Giro d’Italia, questo incidente ha messo fine alla stagione e probabilmente alla carriera, visto che il contratto di cinque stagioni con la Israel-Premier Tech arriva a scadenza a fine anno.