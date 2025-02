Già in gara a Istanbul due anni fa freshfocus

Ricky Petrucciani è nella lista dei 20 atleti rossocrociati selezionati per gli Europei indoor, in programma nei Paesi Bassi dal 6 al 9 marzo.

SwissTXT Swisstxt

Il ticinese, fresco di medaglia d’argento nei 60m ai Campionati Svizzeri di San Gallo, disputerà i 400m. Tra i convocati spiccano i nomi di due campioni in carica, Mujinga Kambundji (60m) e Jason Joseph (60m ostacoli), mentre Ditaji Kambundji cercherà di migliorare il bronzo nei 60m ostacoli conquistato due anni fa Istanbul. Non ci sarà Ajla Del Ponte, che ha già concluso la sua stagione al coperto per prepararsi per quella all’aperto.