Non è bastata la miglior prestazione dell'anno a Ricky Petrucciani per centrare l'accesso alla finale dei 400m agli Europei di Roma.

Il ticinese ha corso in 45"47. Andrà invece a caccia di una medaglia Lionel Spitz che, con il tempo di 45"28, è passato come uno dei due migliori terzi. Nell'ultimo atto dei 200m maschili ci saranno Timothé Mumenthaler (20"38) e William Reais (20"51), mentre ha mancato la qualifica Felix Svensson (20"66). Hanno staccato il pass per le semi dei 400m ostacoli Yasmin Giger (55"33, 3a) e Julien Bonvin (49"41, 5o). Nulla da fare per Annina Fahr e Dany Brand.

