Si è chiuso amaramente l'Europeo di Birmingham per Ricky Petrucciani, il quale non ha centrato la qualificazione alle semifinali dei 400m.

Partito forte, il ticinese ha perso costanza lungo il tracciato concludendo al sesto posto con un tempo di 46"14.

Esito inverso invece per l'elvetico Lionel Spitz, riuscito ad approdare al penultimo atto completando il giro di pista in 45"70.

Buona prova per le svizzere Nathacha Kouni e Salomé Kora, rispettivamente terza e seconda nelle proprie batterie dei 100m e qualificate alle semifinali di questa sera.