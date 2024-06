Ricky Petrucciani Keystone

Ricky Petrucciani e Lionel Spitz si sono qualificati per le semifinali dei 400m agli Europei di Roma.

Swisstxt

Il ticinese ha ottenuto in 45"90 l'ultimo tempo valido, mentre lo zurighese con il suo 45"37 è risultato secondo soltanto all'italiano Luca Sito (45"12). Il grande risultato della mattinata lo ha realizzato Annik Kaelin nel salto in lungo valido per l'eptathlon, eguagliando con un balzo di 6,84m il record svizzero di Irene Pusterla. Con il tempo di 11"25 Geraldine Frey ha trovato l'accesso alle semifinali dei 100m, mentre Angelica Moser e Pascale Stoecklin sono in finale nell'asta.

Swisstxt