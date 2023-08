Il Mondiale di Ricky Petrucciani è già finito.

Ricky Petrucciani durante la batteria di qualificazione dei 4 x 400 mista corsa sabato 19 agosto. KEYSTONE

Il ticinese ha rinunciato alle batterie dei 400m a causa di un problema muscolare. Il 23enne onsernonese non ha infatti smaltito un indurimento avvertito a una coscia dopo la 4x400m mista.

L'argento degli scorsi Europei, non potendo essere al via al 100%, ha preferito quindi alzare bandiera bianca per focalizzarsi sui prossimi impegni: la Weltklasse di Zurigo (mercoledì 30 e giovedì 31 agosto) e il Galà dei Castelli di Bellinzona (il 4 settembre).

Per quanto concerne gli altri elvetici impegnati domenica mattina nelle batterie, Giulia Senn è stata eliminata nei 400m (52"66, 38a).

Swisstxt