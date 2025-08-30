  1. Clienti privati
Ottava tappa della Vuelta Philipsen fa festa a Saragozza

Swisstxt

30.8.2025 - 17:49

Jasper Philipsen
Jasper Philipsen
Imago

Volata doveva essere e volata è stata. Priva di difficoltà altimetriche, l'ottava tappa della Vuelta è finita nelle mani di Jasper Philipsen, che ha così bissato il successo ottenuto nella frazione inaugurale.

SwissTXT

30.08.2025, 17:49

30.08.2025, 17:54

Sul traguardo di Saragozza il belga è riuscito a risalire dalle retrovie nello sprint di gruppo, superando negli ultimi metri Elia Viviani (secondo).

Nella top 10 ha trovato posto pure l'elvetico Jan Christen, nono.

Tutto logicamente invariato in vetta alla generale: Torstein Traeen conserva 2'33" su Jonas Vingegaard e 2'41" su Joao Almeida.

