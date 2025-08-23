La prima maglia rossa della Vuelta 2025 se l'è presa Jasper Philipsen.
Il belga si è imposto agevolmente nella tappa inaugurale precedendo in volata il britannico Ethan Vernon e il venezuelano Orluis Aular.
Sul percorso di 186km piuttosto pianeggiante tra la Reggia di Venaria (Torino) e Novara, solo Hugo de la Calle ha provato a mettersi in mostra scattando ai -85km ma facendosi riacciuffare nel giro di 50 chilometri.
La corsa resterà in Piemonte ancora per le prossime due frazioni, per poi sconfinare in Francia nella quarta e ripartire dalla Spagna mercoledì.