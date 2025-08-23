  1. Clienti privati
Tra la Reggia di Venaria e Novara Philipsen prima maglia rossa della Vuelta 2025

Swisstxt

23.8.2025 - 17:55

Jasper Philipsen
Jasper Philipsen
Imago

La prima maglia rossa della Vuelta 2025 se l'è presa Jasper Philipsen.

SwissTXT

23.08.2025, 17:55

23.08.2025, 18:24

Il belga si è imposto agevolmente nella tappa inaugurale precedendo in volata il britannico Ethan Vernon e il venezuelano Orluis Aular.

Sul percorso di 186km piuttosto pianeggiante tra la Reggia di Venaria (Torino) e Novara, solo Hugo de la Calle ha provato a mettersi in mostra scattando ai -85km ma facendosi riacciuffare nel giro di 50 chilometri.

La corsa resterà in Piemonte ancora per le prossime due frazioni, per poi sconfinare in Francia nella quarta e ripartire dalla Spagna mercoledì.

