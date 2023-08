Linda Zanetti Imago

Giovedì inizieranno i Mondiali di ciclismo a Glasgow.

In Scozia saranno più di 130 i corridori elvetici al via, tra cui sarà presente pure la ticinese Linda Zanetti (categoria U23). Questa domenica saranno sei i rossocrociati cercheranno una medaglia nella prova in linea maschile, mentre in quella femminile, in programma domenica 13 agosto, saranno tre le elvetiche a caccia della gloria. Nella mountain bike (priva di Filippo Colombo) le speranze svizzere sono riposte in Nino Schurter e Mathias Flueckiger, mentre tra le donne in Jolanda Neff, Sina Frei e Camille Balanche.

Swisstxt