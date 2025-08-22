Il meeting di Bruxelles valido per la Diamond League ha visto scendere in pista poche stelle, con i migliori che hanno deciso di riposare in vista delle finali di Zurigo in programma la prossima settimana.
A brillare allora nella capitale belga è stata solo Melissa Jefferson-Wooden, che ha dominato i 100m al femminile regolando tutta la concorrenza in 10"76.
Bene anche il dominicano Alexander Ogando nei 200m maschili. Nessun elvetico era presente allo stadio Re Baldovino, visto che questo weekend sono in programma a Frauenfeld i campionati nazionali.