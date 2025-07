Laura Dahlmeier, 31 anni, è stata uccisa dalla caduta di una roccia sul Laila Peak. (foto d'archivio) Sven Hoppe/dpa

Laura Dahlmeier è morta in un incidente durante una spedizione nel Karakorum. Solo due mesi fa aveva parlato dei rischi della montagna.

Dominik Müller Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te L'ex biatleta e due volte campionessa olimpica Laura Dahlmeier è morta in un incidente di montagna in Pakistan all'età di 31 anni.

La donna aveva rilasciato diverse dichiarazioni pubbliche sui rischi dell'alpinismo, l'ultima delle quali alla fine di maggio.

In esse sottolineava l'importanza della paura e del rispetto per la sicurezza in montagna. Mostra di più

Ora è una triste certezza: l'ex biatleta tedesca Laura Dahlmeier è morta dopo il suo incidente in montagna in Pakistan. La due volte campionessa olimpica aveva solo 31 anni.

L'ex sportiva di punta, che si era ritirata nel 2019, è stata colpita lunedì da una roccia caduta sulle montagne del Karakoram a circa 5'700 metri d'altitudine. Il suo management ha confermato che non è sopravvissuta all'incidente.

Alla fine di maggio, in un'intervista a «Web.de», aveva spiegato che anche la paura in montagna è un'emozione da non sottovalutare. «Penso che la paura sia assolutamente importante. È semplicemente una sensazione di cui si ha bisogno in una certa misura», aveva dichiarato la Dahlmeier.

Ma poi aveva precisato: «Se la paura diventa troppo forte e degenera nel panico, allora penso che sia fuori luogo, soprattutto in montagna. In quel caso si deve cercare di uscire dalla situazione nel modo più sicuro possibile o capire come fare evitare che si verifichi».

Non funziona senza paura

Tuttavia non si può fare completamente a meno della paura: «Tuttavia non si può fare completamente a meno della paura: «Se non si ha affatto paura – o, come preferisco dire, rispetto – se non si ha rispetto, allora si rischia di affrontare certi itinerari in modo sconsiderato».

Anche le dichiarazioni rilasciate in un'intervista a «Bunte» nel 2018 sottolineano quanto l'atleta fosse consapevole dei rischi della montagna. In essa, ha parlato di una grave caduta durante l'arrampicata in cui ha riportato diverse lesioni: «Se faccio qualcosa di sbagliato durante l'arrampicata, potrei morire»