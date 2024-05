Dominatore

Tadaj Pogacar non lascia neanche le briciole agli avversari.

Swisstxt

Dopo il successo nella 2a tappa e nella cronometro di venerdì, lo sloveno ha fatto suo anche l'8a frazione con arrivo in volata a Prati di Tivo. Dopo la partenza di Spoleto, la tappa ha visto 14 corridori andare in fuga ripresi però dal gruppetto della maglia rosa sull'ultima salita. Nello sprint per la vittoria Pogacar ha lasciato tutti gli avversari sul posto. In classifica generale il 25enne allunga ulteriormente e vanta adesso 2'40» su Daniel Martinez e 2'58» su Geraint Thomas.

