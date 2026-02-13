La frazione, che prevedeva ben 7 GP della montagna, ha visto vari attacchi susseguirsi.

L'ultimo tentativo è stato quello di Richard Carapaz, ma sul Col de Pertus si è acceso lo sloveno che ha lasciato sul posto i rivali, è riuscito a riprendere l'ecuadoriano ed è poi andato in fuga in solitaria.

Con quest'ennesima prova di strapotere Pogacar ha messo in cascina quasi un altro minuto su Jonas Vingegaard