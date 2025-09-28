Tadej Pogacar Key

Tadej Pogacar è di nuovo campione del mondo nella corsa in linea.

Lo sloveno ha bissato il titolo di un anno fa a Zurigo tagliando il traguardo in solitaria dopo un'altra impresa. Il 27enne ha costruito il successo a un centinaio di km dal traguardo di Kigali, riuscendo poi a staccare l'ultimo rivale Isaac del Toro quando mancavano 66km.

Al termine dei 267,5km – per un dislivello complessivo di 5'745m – Pogacar ha preceduto di 1'29" Remco Evenepoel, deluso ma bravo a recuperare dopo aver cambiato due volte la bici.

«È stata dura»

«Credo che il percorso fosse disegnato per una fuga – ha spiegato lo sloveno dopo la vittoria – Come speravo si è formato un piccolo gruppo con Ayuso e Del Toro».

«Juan però ha ceduto sul muro e Isaac aveva dei problemi di stomaco, quindi sono rimasto presto da solo e ho dovuto combattere con me stesso», ha poi aggiunto.

«Ci sono stati dei momenti in cui ho dubitato. Le salite erano più dure a ogni giro e in discesa non ero veloce come volevo e ho dovuto pedalare molto. Quindi le energie stavano scemando e gli ultimi giri sono stati durissimi».