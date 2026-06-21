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Ciclismo Alla sua prima partecipazione Pogacar conquista il Tour de Suisse

Swisstxt

21.6.2026 - 18:08

Il dominatore Tadej Pogacar
Il dominatore Tadej Pogacar
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Alla sua prima partecipazione, Tadej Pogacar ha conquistato il primo Tour de Suisse della sua carriera.

SwissTXT

21.06.2026, 18:08

21.06.2026, 18:16

Grazie a una nuova prova di forza il dominatore di questa edizione si è imposto anche nella 5a e ultima tappa (152km attorno a Villars-sur-Ollon).

Sulla salita conclusiva lo sloveno ha recuperato un ritardo di circa 1'30'' prima di festeggiare da solo.

Un plauso va però fatto a Lenny Martinez, l'ultimo dei fuggitivi ad arrendersi.

Il podio della generale è stato completato da Richard Carapaz e da Mathias Vacek, che sono riusciti a mantenere le loro rispettive posizioni.

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