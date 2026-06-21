Il dominatore Tadej Pogacar KEY

Alla sua prima partecipazione, Tadej Pogacar ha conquistato il primo Tour de Suisse della sua carriera.

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Grazie a una nuova prova di forza il dominatore di questa edizione si è imposto anche nella 5a e ultima tappa (152km attorno a Villars-sur-Ollon).

Sulla salita conclusiva lo sloveno ha recuperato un ritardo di circa 1'30'' prima di festeggiare da solo.

Un plauso va però fatto a Lenny Martinez, l'ultimo dei fuggitivi ad arrendersi.

Il podio della generale è stato completato da Richard Carapaz e da Mathias Vacek, che sono riusciti a mantenere le loro rispettive posizioni.