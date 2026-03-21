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Ciclismo Pogacar mette in bacheca anche la Milano-Sanremo

Swisstxt

21.3.2026 - 17:17

Tadej Pogacar trionfa in volata
Tadej Pogacar trionfa in volata
Imago

Tadej Pogacar ha conquistato la Milano-Sanremo per la prima volta in carriera.

SwissTXT

21.03.2026, 17:17

21.03.2026, 17:23

Dopo due terzi posti consecutivi lo sloveno è riuscito a imporsi nella Classicissima battendo Tom Pidcock in una volata millimetrica.

Caduto a 32km dall'arrivo, l'uomo della UAE si è riportato nel gruppo e ha tentato l'allungo sulla Cipressa, dove è stato seguito dal britannico e da Van der Poel, poi rimasto indietro.

Sul podio è quindi salito Wout van Aert, mentre il rossocrociato Jan Crhristen ha dovuto alzare bandiera bianca per una caduta che gli ha provocato la frattura di una clavicola.

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