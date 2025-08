Pogacar e altri campioni si riempiono di cibo per pedalare sempre più veloci. Ecco com'è possibile

Anche Tadej Pogacar ha dovuto abituarsi ai nuovi piani alimentari. Keystone

In contrasto con l'immagine del ciclista professionista magro che pesa ogni chicco di riso, i corridori del Tour de France si rimpinzano di cibo come mai prima d'ora in bicicletta.

Hai fretta? blue Sport riassume per te Mentre negli anni 2010 il Team Sky con Chris Froome si concentrava su una dieta a basso contenuto di carboidrati, oggi le star del ciclismo ne consumano grandi quantità.

Durante le gare, la maggior parte dei ciclisti consuma fino a 120 grammi di carboidrati all'ora o più. È una quantità enorme. «È l'equivalente di sei banane o di circa 200 grammi di pasta secca all'ora», spiega Julien Louis, nutrizionista del team Decathlon-AG2R.

I corridori consumano i carboidrati sottoforma di barrette, gel o bevande.

Per poter assorbire le enormi quantità di carboidrati, i corridori seguono un programma di allenamento intestinale.

Le abitudini alimentari delle star del ciclismo sono cambiate radicalmente negli ultimi anni, tanto che i loro stomaci sono ora letteralmente allenati per far fronte all'inondazione di cibo.

«Siamo cresciuti molte volte», sottolinea Julien Louis, nutrizionista della squadra Decathlon-AG2R, che in precedenza ha lavorato per il Liverpool FC, all'agenzia di stampa francese AFP. Parla senza esitazione di una vera e propria rivoluzione.

In effetti, l'approccio odierno segna un'inversione di 180 gradi rispetto agli anni 2010 e alla tendenza della dieta «low carb» (chetogenica, a basso contenuto di carboidrati) resa popolare dal Team Sky e dal quattro volte vincitore del Tour de France Chris Froome.

All'epoca l'organismo veniva specificamente privato degli zuccheri durante l'allenamento per perdere peso e incoraggiarlo a ricavare più energia dalle riserve di grasso.

Due uova per sei ore di allenamento

«Due uova a colazione e poi ci allenavamo per cinque o sei ore, con l'acqua nelle borracce. Eravamo a stecchetto tutto il tempo», ricorda il veterano britannico Simon Yates, che lunedì della scorsa settimana ha vinto la decima tappa del Tour dopo la vittoria del Giro a maggio.

Il francese Florian Sénéchal aggiunge: «Molte persone sono impazzite. Erano stufi di essere costantemente a dieta o di soffrire di sintomi di carenza».

Lo specialista delle salite Pavel Sivakav continua: «Mentalmente è stata molto dura: eravamo affamati, mancavamo di energia e dovevamo utilizzare le nostre riserve di grasso».

Quei giorni sono finiti: «Quando il serbatoio è vuoto», spiega Julien Louis, «il corpo passa a bruciare i grassi».

Questo funziona, ma è molto meno efficiente dei carboidrati, che sono il carburante più importante per le prestazioni atletiche e sono comunemente chiamati zuccheri (o carboidrati).

«Quattro volte più di una persona normale»

Per compensare l'enorme consumo di energia, sono necessarie quantità enormi: durante una tappa di montagna del Tour de France, si può arrivare a 7'000 calorie.

«In pratica, bisogna mangiare quattro volte di più di una persona normale», riassume lo scalatore britannico Simon Carr, appassionato di nutrizione. Il professionista della Cofidis conferma: «Non abbiamo mai mangiato così tanto in bicicletta».

Prima e dopo lo sforzo, ma soprattutto durante. Non c'è quindi da stupirsi che i famigerati morsi della fame, un tempo noti, siano oggi quasi inesistenti.

«Solo 5 anni fa era impensabile»

Durante le gare, la maggior parte dei corridori consuma fino a 120 grammi di carboidrati all'ora o più. Si tratta di una quantità enorme.

«È l'equivalente di sei banane o di circa 200 grammi di pasta secca all'ora», spiega Louis. Un piccolo adesivo sullo stelo della bicicletta ricorda ai ciclisti quando e quanto devono mangiare.

Fino a poco tempo fa, ingerire tali quantità, principalmente sotto forma di gel e bevande energetiche, era inimmaginabile, perché mettevano a dura prova il tratto gastrointestinale.

«Solo cinque anni fa, 120 grammi di carboidrati all'ora erano impensabili. Mi bagnavo quasi i pantaloni al termine delle gare», ha dichiarato Tadej Pogacar in un podcast di settembre.

Allenare l'intestino

Da allora sono stati fatti grandi progressi con le barrette energetiche, i gel e le bevande. Ora contengono una combinazione di due diversi tipi di carboidrati.

«Per molto tempo si è pensato che ci fosse una sola via di trasporto per i carboidrati nell'intestino», spiega il nutrizionista.

«Poi ne è stata scoperta una seconda, in grado di assorbire il fruttosio. Se si utilizzano entrambe le vie contemporaneamente, si può assorbire il doppio dello zucchero».

Secondo tutti gli intervistati dall'AFP, questi progressi nell'alimentazione, insieme allo sviluppo delle attrezzature e dei metodi di allenamento, contribuiscono a spiegare le prestazioni sempre più elevate del ciclismo, uno sport spesso sospettato di doping.

«Senza quest'allenamento si parte svantaggiati»

Anche se i prodotti di oggi sono meglio tollerati e rendono possibile questa rivoluzione, i ciclisti devono comunque allenare lo stomaco in modo specifico per poter assorbire tali quantità.

«Altrimenti non si possono digerire sei gel all'ora. Il corpo non ce la fa», sottolinea Pauline Ferrand-Prévot. Lo ha sperimentato in prima persona quando ha dovuto rinunciare per malattia ai Campionati del Mondo di settembre, dopo una lunga carriera da mountain biker, dove lo sforzo è molto più breve.

Durante i campi di allenamento invernali, i corridori svolgono «almeno una sessione alla settimana in cui ci alleniamo con il budello».

«All'inizio si possono avvertire dei leggeri fastidi. Ma senza questo allenamento, si parte con un enorme svantaggio. È come non correre con lo stesso carburante», aggiunge il nutrizionista.

Lui è convinto che «si possano ottenere prestazioni ancora più elevate», anche se il processo è ancora «in fase sperimentale».