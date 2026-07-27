Tadej Pogacar, che puntava anche lui alla vittoria di tappa e aveva aiutato Van der Peol nella fuga, è stato raggiunto a 300 metri dal traguardo. Lo sloveno ha vinto il Tour de France per la quinta volta, raggiungendo così i detentori del record Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault e Miguel Indurain.

Il Tour de France si è concluso con successo anche dal punto di vista svizzero. Yannis Voisard, del team svizzero Tudor, ha concluso la gara all’11° posto in occasione della sua prima partecipazione, proprio nel giorno del suo 28° compleanno.

Il corridore del Giura ha tenuto il passo in montagna con il secondo gruppo degli scalatori. Anche Mauro Schmid ha convinto: in qualità di puncheur, ha conquistato una vittoria di tappa ed è arrivato due volte secondo.

Una modifica che regala un finale al cardiopalma

Il circuito, che verrà utilizzato a partire dalle Olimpiadi del 2024, è stato leggermente modificato quest’anno a vantaggio dei velocisti. Dal «premio di montagna» al traguardo mancavano ancora dieci chilometri. Ed è stata proprio questa modifica a regalare un finale al cardiopalma.

Nel penultimo giro, Van der Poel e Pogacar si erano staccati dal gruppo. Nel gruppo principale si sono aggiunti Remco Evenepoel e Mads Pedersen. L’attuale campione del mondo e i tre ex campioni del mondo hanno lavorato bene insieme. Ma un nutrito gruppo di inseguitori è riuscito a ricomporre il distacco.

Nell'ultimo giro, solo Van der Poel e Pogacar sono riusciti a staccarsi in salita. E quei poco meno di dieci secondi sono effettivamente bastati. I due hanno pedalato in sintonia, spingendosi al limite.

Gli inseguitori hanno intravisto la possibilità di recuperare solo nell’ultimo chilometro. Ma a 300 metri dal traguardo Van der Poel ha dato ancora una volta il massimo, mentre Pogacar ha dovuto cedere. Van der Poel ha tagliato il traguardo grazie a uno sforzo eroico.