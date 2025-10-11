Tadej Pogacar ha dominato il Giro di Lombardia vincendo l'ultima Classica Monumento della stagione per la quinta volta consecutiva.
Solo Fausto Coppi si era imposto altrettante volte, ma non di fila. Lo sloveno ha concluso in solitaria i 241km da Como a Bergamo grazie alla solita tattica, attaccando a 36km dal traguardo sul Passo del Ganda lasciandosi alle spalle quattro corridori tra cui Remco Evenepoel, secondo a +1'48».
Terzo posto per l'australiano Michael Storer (+3'13"), che ha portato per la prima volta la squadra svizzera Tudor sul podio in una Monumento.