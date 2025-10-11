  1. Clienti privati
Ciclismo Più grande di Coppi, Pogacar vince il Giro di Lombardia per la 5a volta di fila

Swisstxt

11.10.2025 - 17:07

Pogacar
Pogacar
KEY

Tadej Pogacar ha dominato il Giro di Lombardia vincendo l'ultima Classica Monumento della stagione per la quinta volta consecutiva.

SwissTXT

11.10.2025, 17:07

11.10.2025, 17:18

Solo Fausto Coppi si era imposto altrettante volte, ma non di fila. Lo sloveno ha concluso in solitaria i 241km da Como a Bergamo grazie alla solita tattica, attaccando a 36km dal traguardo sul Passo del Ganda lasciandosi alle spalle quattro corridori tra cui Remco Evenepoel, secondo a +1'48».

Terzo posto per l'australiano Michael Storer (+3'13"), che ha portato per la prima volta la squadra svizzera Tudor sul podio in una Monumento.

