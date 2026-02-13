Tadej Pogacar ha scritto un'altra pagina leggendaria nella storia del ciclismo.

Il fenomeno sloveno non solo ha conquistato la 19ª tappa, recuperando oltre 3'30" ai fuggitivi, ma ha battuto il record di Marco Pantani nell'ascesa all'Alpe d'Huez.

Nel 1995 il Pirata aveva percorso i 13,8km e i 21 tornanti della mitica salita in 36'50", mentre il corridore della UAE ha impiegato 1'24" di meno.

Domani altro tappone alpino e nuovo arrivo all'Alpe d'Huez, poi domenica dopo la consueta passerella sui Campi Elisi, Pogacar metterà la firma sul suo quinto Tour de France.