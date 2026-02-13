Tadej Pogacar ha conquistato la terza tappa del Tour de France, la prima di montagna.

Ciclismo Tour de France: Pogacar si prende la tappa e la maglia

Lo sloveno, salito a 22 successi alla Grande Boucle, non ha avuto rivali nella volata di Les Angles imponendosi davanti a Jonas Vingegaard e Richard Carapaz.

I quasi 200km che dalla Spagna hanno finalmente portato la carovana in Francia sono stati animati da una serie di tentativi di fuga, che però sono tutti stati assorbiti dal gruppo.

La maglia gialla è quindi passata da Vingegaard a Pogacar, anche se i due hanno il medesimo tempo. Terzo, staccato di 23'', Remco Evenepoel.