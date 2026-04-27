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Ciclismo Pogacar pronto al Tour de Romandie: «Mi piace provare gare nuove»

Swisstxt

27.4.2026 - 22:09

Tadej Pogacar parteciperà per la prima volta al Tour de Romandie.
Tadej Pogacar parteciperà per la prima volta al Tour de Romandie.

Quest'anno al Tour de Romandie ci sarà anche Tadej Pogacar, che a lato della presentazione della corsa, al via martedì, ha spiegato le ragioni della sua partecipazione

SwissTXT

27.04.2026, 22:09

27.04.2026, 22:16

Ciclismo. Al via il Tour de Romandie, Pogacar è il grande favorito

CiclismoAl via il Tour de Romandie, Pogacar è il grande favorito

«Non c’ero mai stato e mi piace provare gare nuove», ha detto il 27enne sloveno.

Solo domenica il ha calato il poker alla Liegi-Bastogne-Liegi: « Qui il prologo è piuttosto corto, avrò tempo per recuperare».

L’esperienza elvetica di Pogacar non si limiterà solo al Romandie: «Quest’anno è giunto il momento anche per correre il Tour de Suisse. Sono belle gare, mi sono allenato molto in Svizzera».

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