Tadej Pogacar parteciperà per la prima volta al Tour de Romandie.

Quest'anno al Tour de Romandie ci sarà anche Tadej Pogacar, che a lato della presentazione della corsa, al via martedì, ha spiegato le ragioni della sua partecipazione

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«Non c’ero mai stato e mi piace provare gare nuove», ha detto il 27enne sloveno.

Solo domenica il ha calato il poker alla Liegi-Bastogne-Liegi: « Qui il prologo è piuttosto corto, avrò tempo per recuperare».

L’esperienza elvetica di Pogacar non si limiterà solo al Romandie: «Quest’anno è giunto il momento anche per correre il Tour de Suisse. Sono belle gare, mi sono allenato molto in Svizzera».