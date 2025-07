Non lo vedremo correre per un po'. Imago

Il Tour de France, nel quale ha trionfato per la quarta volta, è stato l’ultimo Grande Giro di Tadej Pogacar in questa stagione.

SwissTXT Swisstxt

Le voci giravano già da qualche giorno, ma ora lo sloveno ha annunciato di aver deciso di non disputare la Vuelta e di prendersi un pausa fino alla metà di settembre, quando tornerà in sella per prendere parte alle corse canadesi del World Tour.

«Mi sarebbe piaciuto molto gareggiare in Spagna – ha spiegato il 26enne – ma dopo una Grande Boucle molto impegnativa il mio corpo mi ha detto che era ora di riposarsi».