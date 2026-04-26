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Ciclismo Tadej Pogacar vince la sua quarta Liegi-Bastogne-Liegi, ma ha dovuto fare i conti con Seixas

Swisstxt

26.4.2026 - 16:07

Ruota a ruota
Ruota a ruota
Imago

Tadej Pogacar ha vinto la sua quarta Liegi-Bastogne-Liegi, ma questa volta ha dovuto fare i conti con un nuovo contendente: Paul Seixas.

SwissTXT

26.04.2026, 16:07

26.04.2026, 16:19

Il 19enne francese è stato stoico nel resistere all’attacco dello sloveno sulla Côte de La Redoute ed è finito per andare oltre il sopportabile sulla Côte des Forges, dove ha alzato bandiera bianca.

Pogacar ha così avuto 15km di strada libera per involarsi verso la 4a Doyenne in carriera (3a consecutiva), nonché la Classica Monumento numero 13.

Il podio è stato completato da Remco Evenepoel, in fuga a inizio corsa.

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