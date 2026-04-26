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Tadej Pogacar ha vinto la sua quarta Liegi-Bastogne-Liegi, ma questa volta ha dovuto fare i conti con un nuovo contendente: Paul Seixas.

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Il 19enne francese è stato stoico nel resistere all’attacco dello sloveno sulla Côte de La Redoute ed è finito per andare oltre il sopportabile sulla Côte des Forges, dove ha alzato bandiera bianca.

Pogacar ha così avuto 15km di strada libera per involarsi verso la 4a Doyenne in carriera (3a consecutiva), nonché la Classica Monumento numero 13.

Il podio è stato completato da Remco Evenepoel, in fuga a inizio corsa.