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Ciclismo Tadej Pogacar si prende il Tour de Romandie

Swisstxt

3.5.2026 - 16:54

Lo sloveno è inaresstabile.
Lo sloveno è inaresstabile.
Keystone

Tadej Pogacar ha conquistato il Tour de Romandie alla sua prima partecipazione.

SwissTXT

03.05.2026, 16:54

03.05.2026, 17:24

Lo sloveno si è imposto anche nell'ultima frazione da Lucens a Leysin con arrivo in ascesa, salendo così a 4 successi nella stessa edizione come Ferdi Kuebler nel 1951.

Il campione del mondo ha preceduto il tedesco Florian Lipowitz, secondo anche nella generale, e il connazionale redivivo Primoz Roglic.

Per Pogacar si tratta della nona vittoria stagionale in appena 13 giorni di gara.

Il rossocrociato Roland Thalmann si è invece preso la classifica del Gran Premio della Montagna.

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