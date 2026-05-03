Tadej Pogacar ha conquistato il Tour de Romandie alla sua prima partecipazione.
Lo sloveno si è imposto anche nell'ultima frazione da Lucens a Leysin con arrivo in ascesa, salendo così a 4 successi nella stessa edizione come Ferdi Kuebler nel 1951.
Il campione del mondo ha preceduto il tedesco Florian Lipowitz, secondo anche nella generale, e il connazionale redivivo Primoz Roglic.
Per Pogacar si tratta della nona vittoria stagionale in appena 13 giorni di gara.
Il rossocrociato Roland Thalmann si è invece preso la classifica del Gran Premio della Montagna.