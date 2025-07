Tadej Pogacar ha cannibalizzato il Tour de France 2025, per la quarta volta in carriera. KEYSTONE

Domenica, Tadej Pogacar si è detto felice nonostante il quarto posto nella tappa finale. La sconfitta a Parigi non ha oscurato la vittoria del suo quarto Tour de France. Le sue parole.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France per la quarta volta in carriera.

Lo sloveno, in generale, ha preceduto il danese Jonas Vingegaard e il tedesco Florian Lipowitz.

Nella tappa finale, con arrivo a Parigi, il leader è però stato battuto dal belga Wout van Aert.

È stato «il Tour più difficile» che abbia mai corso, perché si è sempre spinto al massimo, ha raccontato il 26enne.

Non sa ancora se parteciperà alla Vuelta - che non ha ancora vinto - anche perché dal 21 al 28 settembre, in Ruanda, dovrà difendere il titolo di campione del mondo. Mostra di più

Wout van Aert ha vinto in solitaria la spettacolare tappa finale del Tour de France a Parigi. Sul difficile circuito olimpico il belga ha tenuto a bada, tra gli altri, Tadej Pogacar, anche lui in lizza per la vittoria di tappa.

Re è comunque stato incoronato lo sloveno, che ha vinto il Tour de France per la quarta volta dopo il 2020, il 2021 e il 2024. Accanto a lui sul podio sono saliti il danese Jonas Vingegaard e il tedesco Florian Lipowitz.

«Sono senza parole. Vincere il Tour per la quarta volta, salire sul podio sei volte di fila. Sono estremamente orgoglioso di poter indossare questa Maglia Gialla», ha sottolineato il dominatore del Tour durante l'intervista televisiva riportato da «Watson».

Da sinistra: Jonas Vingegaard (secondo), Tadej Pogacar (vincitore del Tour de France 2025) e il terzo della generale, Florian Lipowitz. KEYSTONE

È stato «il Tour più difficile» che abbia mai corso

«Ogni anno sento dire che è stato il Tour più duro della storia, ma onestamente quest'anno è stato a un livello ancora più alto», aveva già dichiarato il campione del mondo sabato sera a Pontarlier, dopo aver accumulato un vantaggio di 4:24 minuti sul danese Vingegaard nella classifica generale.

«Forse c'è stato un giorno un po' più tranquillo. Ma i dati sulle prestazioni raccontano un'altra storia, perché è stato incredibilmente duro. Abbiamo spinto al limite dall'inizio alla fine», ha aggiunto il vincitore.

A Ponterlier Tadej Pogacar si veste della maglia riservata al leader della montagna e di quella gialla. KEYSTONE

«Ero in buona forma e avevo buone gambe»

Secondo il nativo di Klanec il successo è nato dall'ottimo lavoro della sua squadra, l'UAE. «Abbiamo lottato dal primo all'ultimo giorno, e dopo la tappa a Mûr-de-Bretagne sapevo di essere in forma per vincere il Tour. Ma abbiamo dovuto continuare a lottare», ha detto all'agenzia di stampa afp.

Nell'analisi racconta di come ha lasciato la concorrenza alle spalle nei Pirenei, prima di gestire il suo vantaggio nelle Alpi. «Nonostante tutto, posso dire di aver goduto di questo Tour, perché ero in buona forma e avevo buone gambe», ha assicurato.

Anche nell'ultima tappa, la febbre della corsa lo ha colpito di nuovo. «Ero in testa, anche se non pensavo di avere l'energia per motivarmi oggi per la gara. Ero felice che la giuria avesse congelato i tempi complessivi, questo mi ha rilassato un po'».

Ma non è bastato per la vittoria. Tuttavia, la sconfitta contro il belga van Aert sullo spettacolare percorso olimpico è stata ben accettata.

Sul pavé di Parigi il belga Wout van Aert (sinistra) toglie la gioia della vittoria nella tappa finale al leader della generale Tadej Pogacar. KEYSTONE

In Ruanda dovrà difendere il titolo

Ora si prenderà qualche giorno per decidere se partecipare alla Vuelta (dal 23 agosto al 14 settembre), che non ha ancora vinto, senza però dimenticare i Campionati del Mondo che si svolgeranno in Ruanda dal 21 al 28 settembre.

A Kigali Pogi dovrà infatti difendere il titolo, conquistato l'anno scorso sulle strade di Zurigo.

Il redattore ha scritto parte di questo articolo con l'aiuto dell'IA.