Nell’attesissima prova in linea élite maschile posta a conclusione degli Europei francesi a prevalere è stato il solito Tadej Pogacar, abile a creare un solco tra sé e Remco Evenepoel, distanziato di 31".
Il Cannibale si è messo in proprio già a 75km dal traguardo, con il belga che non è riuscito a reggere il passo, accontentandosi dell'argento.
Terzo posto per il 19enne transalpino Paul Seixas a 3'41". Pogacar ha così bissato il trionfo mondiale di una sola settimana fa, disegnando una gara molto simile a quella di Kigali e mettendosi al collo il primo oro europeo della carriera.