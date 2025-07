Pogacar-Vingegaard Keystone

Il Tour de France è ormai alle porte, la prima tappa sarà sabato a Lille, e si prospetta ancora un duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard.

Swisstxt

I due protagonisti degli ultimi anni saranno i principali favoriti alla vittoria finale per la quinta edizione consecutiva e i precedenti sono in perfetta parità: due successi a testa.

Sia lo sloveno che il danese arrivano finalmente alla Grande Boucle in condizioni ottimali e ci si può quindi attendere una super sfida.

Se per la maglia gialla non sembrano esserci altri validi candidati, sarà invece molto accesa la lotta per il podio.