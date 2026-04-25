Marc Marquez Imago

Nel caos provocato dalla pioggia, Marc Marquez ha conquistato la gara sprint del GP di Spagna.

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Dopo qualche giro all'asciutto, il temporale abbattutosi su Jerez ha cambiato le condizioni e un rapido cambio della moto ha favorito l'iberico, impostosi davanti a Francesco Bagnaia e a Franco Morbidelli.

In mattinata la pole position è andata allo stesso Marc Marquez, che ha preceduto un ottimo Johann Zarco e Fabio Di Giannantonio.

In Moto2 sarà l'olandese Collin Veijer a scattare davanti a tutti, mentre in Moto3 il miglior tempo è andato allo spagnolo Maximo Quiles.