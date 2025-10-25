Noah Dettwiler Imago

Senza Marc Marquez, il dominatore indiscusso che non scenderà più in pista per il resto dell'annata di MotoGP, Bagnaia ha ottenuto la seconda vittoria stagionale in una sprint.

SwissTXT Swisstxt

In Malesia l’italiano, che qualche ora prima aveva pure firmato la pole position, ha fatto corsa in testa dall’inizio alla fine e al termine dei 10 giri ha condiviso il podio con altre due Ducati, quelle di A. Marquez (secondo anche in qualifica) e Aldeguer.

Nelle qualifiche della classe di mezzo è invece stato Holgado a spuntarla, mentre in Moto3 Almansa. L'elvetico Dettwiler partirà 25o.