Linda Zanetti ha colto la sua sesta vittoria da professionista imponendosi nella seconda tappa del Giro di Polonia.
La ticinese con uno sprint imperiale sul pavé di Chelm ha preceduto la francese Marie Le Net e l’italiana Sofia Bertizzolo dopo 100km di corsa intorno alla cittadina dell’est del Paese.
La 23enne di Camignolo, grazie anche al sesto posto della prima frazione, figura in seconda posizione nella generale, a 5'' dall’altra azzurra Chiara Consonni. La vittoria finale di questa corsa a tappe si deciderà nell’ultima giornata di gara: in programma 128,2km tra Naleczow e Krasnik.