Noè Ponti ha migliorato di un centesimo il tempo fatto registrare una settimana fa a Carmel nei 50m delfino, ma il suo 21"80 non gli è bastato per imporsi nella tappa di Coppa del Mondo di Westmont, sempre negli Stati Uniti.

Come nei 200m, a battere il ticinese, detentore del primato mondiale (21"32), è stato il canadese Ilya Kharun, che lo aveva già preceduto anche sette giorni fa in California, il quale si è imposto in 21"69.

Terzo si è invece piazzato lo statunitense Finn Brooks (22"09).

Ponti lascia così l’Illinois con un bilancio di una vittoria e tre secondi posti.