Noè Ponti ha conquistato il secondo posto nei 200 metri misti al meeting Mare Nostrum di Monaco con il tempo di 2'00"07, battuto solo dall'italiano Alberto Razzetti.
Il 24enne ticinese è però stato eliminato nei quarti di finale dei 50 metri delfino, sua specialità, chiudendo ultimo in 24"18.
L'eliminazione è arrivata subito dopo il podio nei misti.
Per quanto riguarda il Roller, il Biasca ha portato in parità la finale di NLA con il Diessbach aggiudicandosi gara-2. Avanti 5-1 a metà incontro, i rivieraschi hanno subito il parziale rientro dei bernesi negli ultimi 10' che ha fissato il punteggio sul definitivo 5-3.