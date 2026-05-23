Noè Ponti KEY

Noè Ponti ha conquistato il secondo posto nei 200 metri misti al meeting Mare Nostrum di Monaco con il tempo di 2'00"07, battuto solo dall'italiano Alberto Razzetti.

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Il 24enne ticinese è però stato eliminato nei quarti di finale dei 50 metri delfino, sua specialità, chiudendo ultimo in 24"18.

L'eliminazione è arrivata subito dopo il podio nei misti.

Per quanto riguarda il Roller, il Biasca ha portato in parità la finale di NLA con il Diessbach aggiudicandosi gara-2. Avanti 5-1 a metà incontro, i rivieraschi hanno subito il parziale rientro dei bernesi negli ultimi 10' che ha fissato il punteggio sul definitivo 5-3.