Noè Ponti Keystone

Noè Ponti si è dovuto accontentare di un buon quinto posto nella finale dei 200m stile libero della tappa di Coppa del Mondo a Budapest.

Nella vasca della capitale ungherese il locarnese ha fermato il cronometro in 1'48"60, migliorando di 0"13 il tempo di qualifica. La vittoria è andata all'australiano Maximillian Giuliani in 1'45"42 davanti al lituano Danas Rapsys e allo statunitense Kieran Smith. Si è piazzato quinto anche Roman Mityukov (54"36) nei 100m dorso vinti dall'italiano Thomas Ceccon in 52"58. Jérémy Desplanches si è infine classificato 6o nei 400m misti.

Swisstxt