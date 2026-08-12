Nella finale degli Europei dei 50 m delfino, Noè Ponti ha perso per un attimo la concentrazione e, con essa, anche la possibilità di conquistare una medaglia.

Si potrebbe quasi pensare che Noè Ponti lo avesse previsto. «Se commetti un piccolo errore, finisci ottavo; se fai tutto bene, forse vinci», ha detto il ticinese lunedì sera dopo essersi qualificato per la finale dei 50 m delfino. Appena 24 ore dopo, le sue parole hanno assunto un significato completamente nuovo.

Proprio quel piccolo errore è capitato a Ponti nella finale degli Europei. Durante l'immersione dopo la partenza, gli sono scivolati via gli occhialini. In una gara in cui contano i centesimi di secondo, il venticinquenne ha perso la visuale e, di conseguenza, anche la possibilità di conquistare una medaglia.

«Immagino che dovrò comprarmi un nuovo paio di occhialini da nuoto»

«Nuotare con gli occhi aperti non è proprio piacevole», ha dichiarato Ponti dopo la gara in un'intervista alla «RSI». Con un tempo di 22,91 secondi, ha chiuso all'ottavo e ultimo posto. Eppure, prima della finale, si sentiva davvero bene: «Non ero affatto nervoso, anzi: ero molto motivato e allo stesso tempo tranquillo».

Ponti prova almeno a prendere questo passo falso con una dose di ironia, pur senza nascondere il disappunto. «A quanto pare devo comprarmi un nuovo paio di occhialini da nuoto, perché durante le gare mi è già capitato troppe volte di perderli», ha detto piuttosto seccato.

Giovedì ci sarà un'altra occasione per conquistare una medaglia

Non c'è comunque molto tempo per rimuginare. «Domani c'è una nuova gara, quindi devo voltare pagina e guardare avanti», afferma Ponti. La sua prossima occasione per conquistare una medaglia si presenterà già giovedì nei 100 m farfalla, a condizione che mercoledì superi le batterie e le semifinali.

Nella disciplina sulle due lunghezze di piscina, Ponti ha conquistato l'argento ai Campionati mondiali del 2025 a Singapore e il bronzo alle Olimpiadi del 2021 a Tokyo. Al pluricampione del mondo e d'Europa in piscina corta manca ancora una medaglia d'oro in vasca lunga.

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