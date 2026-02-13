Nelle batterie dei 100m il 25enne ha ottenuto il miglior tempo assoluto in 50"47 dominando la propria gara e facendo capire agli avversari che la prova di martedì è già dimenticata.

Tra i suoi principali avversari, Kristof Milak ha chiuso in 50"81 e Maxime Grousset in 51"03.

L’altro ticinese impegnato nelle batterie, Enrico Sottile, ha chiuso la propria gara in quarta posizione con un ottimo 53"96 (suo miglior personale) che però non è bastato.