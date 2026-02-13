Ponti
Noè Ponti ha subito voluto cancellare la sfortunata finale dei 50m delfino agli Europei di Parigi.
Nelle batterie dei 100m il 25enne ha ottenuto il miglior tempo assoluto in 50"47 dominando la propria gara e facendo capire agli avversari che la prova di martedì è già dimenticata.
Tra i suoi principali avversari, Kristof Milak ha chiuso in 50"81 e Maxime Grousset in 51"03.
L’altro ticinese impegnato nelle batterie, Enrico Sottile, ha chiuso la propria gara in quarta posizione con un ottimo 53"96 (suo miglior personale) che però non è bastato.