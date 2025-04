Noè Ponti Keystone

Qualche mese fa aveva dichiarato che non avrebbe più gareggiato nei 200m delfino per concentrarsi solo sui 100m, ora Noè Ponti dovrà comunque pensare al doppio impegno in vista di Los Angeles 2028.

Sì, perché per l’appuntamento a cinque cerchi californiano è stato deciso di far disputare i 50m in ogni stile. Le finali saranno pertanto 41, il massimo nella storia dei Giochi.