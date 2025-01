I migliori sportivi dell'anno vengono premiati domenica sera agli Sports Awards. Keystone

Marco Odermatt potrebbe compiere un'impresa storica in occasione degli Sports Awards di domenica sera. Mai nessuno prima d'ora era stato eletto sportivo svizzero dell'anno per quattro volte di seguito. Il nuotatore ticinese Noè Ponti potrebbe però rovinargli la festa.

Keystone-SDA SDA

Uno sguardo alla storia dei Premi Sportivi Svizzeri, che si sono tenuti per la prima volta nel 1950, mostra che Vreni Schneider e Roger Federer hanno inserito il loro nome nella lista dei vincitori il maggior numero di volte. La regina dello sci si è aggiudicata l'ambito trofeo a cinque riprese, il maestro di tennis addirittura sette. Non sorprende che i due detentori dei record siano stati premiati anche come migliore sportivi degli ultimi 70 anni nell'edizione del 2020, l'anno del coronavirus.

Nonostante i numeri importanti, né Federer né Schneider hanno ricevuto il premio per quattro volte di seguito. La sciatrice è riuscita a mettere insieme un massimo di due onorificenze filate tra il 1988 e il 1995, mentre la striscia di Federer è stata interrotta da Tom Lüthi nel 2005. Il fatto che l'allora 19enne campione del mondo di motociclismo (nella classe 125) abbia battuto la star mondiale del tennis è ancora la più grande sorpresa nella storia degli Sports Awards, che domenica celebrano il loro 75esimo anniversario.

Dopo la tripletta consolidata lo scorso anno, ottenuta in precedenza solo dal ciclista Tony Rominger (dal 1992 al 1994) e dalla ginnasta Ariella Kaeslin (dal 2008 al 2010), Marco Odermatt ha ora la possibilità di vincere il quarto premio filato. Con alle spalle uno strabiliante 2024, la stella dello sci fa logicamente parte dei sei candidati finali.

Marco Odermatt è stato eletto Sportivo svizzero dell'anno per gli ultimi tre anni consecutivi. KEYSTONE

Quattro possibilità per l'atletica

Tuttavia, il 27enne di Nidvaldo deve affrontare una dura concorrenza da parte di atleti che hanno fatto scalpore a livello internazionale nei rispettivi sport durante il periodo di votazione che va dall'inizio di novembre 2023 alla fine di ottobre 2024.

Nel finale di stagione il ticinese Noè Ponti si è scatenato in vasca corta facendo registrare dei record mondiali nei 50 e 100 metri delfino. Simon Ehammer ha mostrato di essere uno dei migliori saltatori in lungo del globo. Dominic Lobalu con la sua toccante ascesa da rifugiato - dopo essere fuggito alla guerra nel Sudan del Sud - a campione europeo sui 10'000 metri con i colori della Svizzera. Il sestetto è completato dal saltatore a ostacoli Steve Guerdat e dal nuotatore Roman Mityukov, due medagliati ai Giochi Olimpici di Parigi.

Il gruppo di candidati nella gara femminile è simile a quello dell'anno scorso. Oltre alla vincitrice in carica Lara Gut-Behrami, anche la dominatrice del freestyle Mathilde Gremaud e la campionessa europea dei 200 m Mujinga Kambundji sono entrate a far parte delle pretendenti al titolo.

Per la prima volta il pubblico televisivo potrà scegliere anche tra la campionessa europea di salto con l'asta Angelica Moser, Julie Derron, argento olimpico nel triathlon, e l'unica campionessa olimpica svizzera di Parigi 2024, la tiratrice a segno Chiara Leone.

Un duo da spiaggia contro due squadre nazionali

Il programma televisivo condotto da Fabienne Gyr e Rainer Maria Salzgeber, che inizierà alle 20:05 e sarà trasmesso su RSI LA 2, SRF 1 e RTS 2, non solo premierà la sportiva e lo sportivo dell'anno, ma consegnerà anche riconoscimenti in altre quattro categorie.

Le squadre nazionali maschili di calcio e hockey su ghiaccio e la coppia di beach volley Tanja Hüberli/Nina Brunner, nominate per la terza volta consecutiva, sono entrate nella rosa dei candidati come Squadra dell'anno.

Saranno premiati anche la sportiva paralimpica o sportivo paralimpico dell'anno (Catherine Debrunner, Marcel Hug o Flurina Rigling), l'allenatore (Christoph Dieckmann, Patrick Fischer o Helmut Krug) e l'MVP (Kevin Fiala, Lara Heini, Alina Müller, Lia Wälti, Granit Xhaka o Manuel Zehnder), la cui votazione si è svolta online dal 28 novembre al 17 dicembre.