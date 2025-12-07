  1. Clienti privati
Europei di nuoto Noè Ponti stremato dopo il tris d'oro: «Sono bollito, l'ho portata a casa con la testa»

La redazione

7.12.2025 - 21:42

Noè Ponti si riconferma al top.
Noè Ponti si riconferma al top.
KEYSTONE

Noè Ponti conquista il titolo europeo nei 200 delfino a Lublino, completando una settimana da protagonista con tre ori e un argento.

SwissTXT, La redazione

07.12.2025, 21:42

La tripletta dorata agli Europei in vasca corta di Lublino è stata soltanto posticipata di 48 ore da Noè Ponti, confermatosi campione continentale nei 200m delfino.

Le otto vasche sono state nuotate in 1'50"17, tempo lontano dal miglior Noè - record svizzero in 1'48"77, stampato a Uster ad aprile senza la stessa mole di lavoro impiegata in Polonia - ma sufficiente per mettersi alle spalle i beniamini di casa Michal e Krzysztof Chmielewski.

Tre ori e un argento, dunque, è quanto raccolto dal ticinese nella settimana polacca - come nel 2023 a Otopeni.

Ponti: «Ora sono proprio bollito»

Dopo aver conquistato l'ennesima medaglia agli Europei, il locarnese ha ammesso ai microfoni della «RSI» di essere arrivato allo stremo: «Sono proprio bollito, le forze fisiche le ho finite già prima della finale. Oggi contava vincere, quindi ho fatto una gara solo di testa perché fisicamente mi è rimasto ben poco».

Il 24enne ha poi spiegato di essere consapevole della difficoltà della prova: «Sapevo che sarebbe stata una gara difficile e tattica, sono contento di averla portata a casa».

«È stata una bella settimana, lunga: ho fatto tantissime gare, non penso di averne mai fatte così tante a un Europeo», ha concluso Ponti.

La staffetta chiude sesta ma con un primato

La possibilità di aggiungere un'altra medaglia al bottino si è presentata nella finale della 4x50m mista maschile, anche se per la Svizzera il compito era tutt'altro che semplice.

Il quartetto formato da Thierry Bollin a dorso, Maël Allegrini a rana, Noè Ponti nella frazione a delfino e Tiago Behar nello stile libero ha comunque centrato un notevole sesto posto.

Gli elvetici hanno chiuso in 1'31"98, tempo che vale il nuovo record nazionale, grazie anche a una straordinaria frazione di ritorno nuotata dal 24enne del Gambarogno.

