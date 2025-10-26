Noè Ponti ha completato così una trasferta oltreoceano molto positiva. IMAGO/Anadolu Agency

Noè Ponti ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo di Toronto con un secondo posto nei 50 m delfino in 21"81, alle spalle (anche se per pochissimo) del canadese Ilya Kharun (21"80), ma davanti all’altro nordamericano Josh Liendo (21"91).

SwissTXT Swisstxt

Il ticinese ha completato così una trasferta oltreoceano molto positiva: sono infatti dieci i podi conquistati tra Carmel, Westmont e Toronto.

Il 24enne, in crescita di condizione secondo il suo allenatore, guarda ora agli Europei in vasca corta di Lublino, dove dal 2 al 7 dicembre si presenterà da tre volte campione in carica.