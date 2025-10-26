  1. Clienti privati
Coppa del Mondo Ponti chiude secondo nei 50 metri delfino alla tappa di Toronto

Swisstxt

26.10.2025 - 09:12

Noè Ponti ha completato così una trasferta oltreoceano molto positiva.
IMAGO/Anadolu Agency
IMAGO/Anadolu Agency

Noè Ponti ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo di Toronto con un secondo posto nei 50 m delfino in 21"81, alle spalle (anche se per pochissimo) del canadese Ilya Kharun (21"80), ma davanti all’altro nordamericano Josh Liendo (21"91).

SwissTXT

26.10.2025, 09:12

26.10.2025, 09:23

Il ticinese ha completato così una trasferta oltreoceano molto positiva: sono infatti dieci i podi conquistati tra Carmel, Westmont e Toronto.

Il 24enne, in crescita di condizione secondo il suo allenatore, guarda ora agli Europei in vasca corta di Lublino, dove dal 2 al 7 dicembre si presenterà da tre volte campione in carica.

