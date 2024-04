Ponti KEY

Noè Ponti ha chiuso i Campionati Svizzeri di Uster con un altro trionfo.

Dopo aver migliorato i propri record nazionali sui 50m e 100m negli scorsi giorni, il 22enne ha dominato anche i 200m delfino, conclusi con il tempo di 1'54"59 a 39» dal suo primato elvetico. Insieme al locarnese è salito sul podio anche un altro dei quattro ticinesi in gara, Enrico Sottile, che ha concluso in terza posizione. Mattia Mauri si è messo al collo il bronzo nei 400m stile libero, mentre nei 100m dorso Thierry Bollin (4o nella finale) ha staccato il biglietto per le Olimpiadi nelle batterie del mattino.

